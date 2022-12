Adventskalender Geschenke von hier und von Herzen (21)

Oder man bucht einen Platz in einem der anderen Kurse. Etwa für Einsteiger eignet sich das Angebot „Spinnen am Spinnrad“, terminiert ist es auf Freitag, 17. Februar, 15 bis 18 Uhr. Kosten pro Person: 61,88 Euro. Claudia Holthausen ist Expertin für das Woll-Handwerk und bietet für alle, die das Stricken, Häkeln und Spinnen begeistert, eine Anlaufstelle in Brüggen-Boerholz. Am Mühlenbach 29.