Polizeieinsätze in Nettetal und Viersen Drei Polizisten bei Einsätzen verletzt

In Kaldenkirchen wurden nach Polizeiangaben Einsatzkräfte gegen 17.15 Uhr am Dienstag zu einem Supermarkt an der Poststraße gerufen. Ein Mann sei von einem Marktmitarbeiter bei einem Ladendiebstahl beobachtet worden. Der offensichtlich betrunkene Täter habe das Streifenteam beleidigte und beschimpft. Als die Einsatzkräfte ihn nach Ausweispapieren durchsuchen wollten, habe er sich gewehrt, um sich geschlagen und getreten sowie die Einsatzkräfte angespuckt. Diese, so berichtet die Polizei weiter, fesselten den Mann und brachten ihn ins Gewahrsam. Dort wurde ihm eine Blutprobe entnommen, die Ermittlungen zu seiner Identität dauern an.