Betriebshof Ellscheid in Haan „Millionenbau“ Salzhalle ist in Betrieb

Ein neuer Anlauf wurde gestartet. Das Salz lagerte der Betriebshof vorübergehend in einer Scheune in Mettmann zur Miete ein. Dann wurde das Zeltprovisorium an der Niederbergischen Allee in Betrieb genommen. Im August diesen Jahres, so erinnert die WLH, habe die Stadt mitgeteilt: „Aufgrund von örtlich festgestellten Abweichungen in der Tragfähigkeit des Baugrundes kommt es zu einer Kostenerhöhung,