Partnerstadt von Schwalmtal : Weihnachten in Ganges

Das Wappen der französischen Stadt Ganges, die eine Städtepartnerschaft mit Schwalmtal unterhält. Foto: "Stadt"

Schwalmtal/Ganges In Ganges im Süden Frankreichs beginnt Weihnachten am 24. Dezember mit „Le Reveillon de Noël“. An diesem Tag wird in Frankreich normal gearbeitet, so dass nur der Abend zum Feiern übrig bleibt. Abends gibt es ein Weihnachtsessen, meist ein Sieben-Gänge-Menü inklusive 13 verschiedener Nachspeisen.

Von Elisabeth Würbel, Lucienne Compan und Hans-Joachim Schwabe

Vermutet wird, dass die Zahl 13 auf die Anzahl der zwölf Jünger und Jesus Christus zurückzuführen ist. Die heilige Zahl sieben bezeichnet Fülle und Ganzheit, welche dem Menschen im christlichen Glauben durch die Geburt und den Tod Christi geschenkt wurde. Nach oder vor dem Weihnachtsschmaus geht man in die Kirche zum Gottesdienst oder zur Christmette. In Frankreich kommt der Père Noël, der die Kinder an Weihnachten beschenkt. Dafür stellen die Kinder ihre Stiefel vor die Tür, an den Kamin oder unter den Weihnachtsbaum und finden am Morgen des 25. Dezembers die Geschenke. Unvorstellbar ist ein Weihnachten ohne den Bûche de Noel, ein mit Creme gefüllter, gerollter Kuchen. Am 6. Januar endet die Weihnachtszeit. Man isst einen trockenen, süßen Kuchen, in dem eine Figur versteckt ist. Die Person, die die Figur findet, ist für einen Tag der König. An Weihnachten grüßt man sich mit den Worten „Joyeux Noel“. Elisabeth Würbel,

