Blick in andere Länder : Von Kastanien und Königen – So feiern Dormagens Partnerstädte Weihnachten

Dormagen Nicht nur die Bräuche, sondern auch die Weihnachtstage in den Partnerstädten in Frankreich, Spanien und Co. unterscheiden sich in Teilen vom deutschen Fest.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Kira Bayer

Saint-André in Frankreich, Toro in Spanien und Kiryat Ono in Israel – mit diesen drei Städten verbindet Dormagen langjährige Partnerschaften. Außerdem pflegt Dormagen seit mehr als 30 Jahren eine Städtefreundschaft mit Duplek in Slowenien. Während in vielen deutschen Familien der Heilige Abend der wichtigste Part des Weihnachtsfestes ist, setzen die Freunde aus Toro, Kiryat Ono, Saint-André und Duplek auf andere Bräuche und Feste.

Esskastanien sind beliebt beim französischen Weihnachtsessen. Foto: dpa-tmn/Franziska Gabbert

„Das Weihnachtsfest in Toro gestaltet ich ähnlich wie bei uns. Es ist in erster Linie ein Fest, das die Familien zusammen führt“, so Lucie Heydt, Geschäftsführerin der Deutsch-Hispanischen Gesellschaft im Dormagen. „In der Adventszeit werden die Krippen (Belen) liebevoll gestaltet und die schönsten dann prämiert. In den Gassen riecht es nach gerösteten Kastanien.“ In Spanien gibt es jedoch nur einen Weihnachtstag. „Heiligabend (Nochebuena) geht man in die Mitternachtsmesse (Misa de Gallo)“, erklärt Heydt. „Geschenke bringen die Heiligen Dreikönige am 6. Januar. An diesem Tag wird ausgiebig gefeiert“, führt sie aus. Auch zu Silvester gibt es besondere Traditionen: „Silvester dürfen die Uvas de la Suerte nicht fehlen. Die zwölf Trauben werden unter Glockengeläut während der letzten zwölf Sekunden des alten Jahres gegessen und man darf sich zwölf Mal etwas wünschen.“

Wilhelm Brömmelsiek, Vorsitzender des Verein der Freunde von Duplek, kennt sich mit dem slowenischen Weihnachtsfest aus: Rund 60 Prozent der Slowenen sind Mitglied der römisch-katholischen Kirche, sodass die Advents- und Weihnachtsbräuche sehr ähnlich denen in Deutschland sind“, informierter. „In der Adventszeit finden stimmungsvolle Weihnachtsmärkte statt und Weihnachten wird mit dem Besuch der Mitternachtsmesse, den Familientreffen und dem Festtagsessen feierlich begangen.“ Wilhelm Brömmelsiek weiß: „Die Kinder werden abweichend von unserem Brauch im Dezember dreimal beschenkt und zwar am 6. Dezember zu Nikolaus, dann zu Weihnachten und am 31. Dezember zu Väterchen Frost.“

Die Heiligen Drei Könige spielen in Spanien eine große Rolle. Foto: Georg Salzburg(salz)

In der Partnerstadt Kiryat Ono in Israel spielt Weihnachten eher eine untergeordnete Rolle, ist doch ein Großteil der Israelis jüdischer Religion. „Die Stimmung ist dennoch weihnachtlich, aber grundsätzlich feiern wir eher Chanukka“, so die gebürtige Israelin Mascha Brosius. Chanukka ist ein jüdisches Fest, das meist in die Adventszeit fällt. Es wird acht Tage lang gefeiert und wird auch das „Lichterfest“ genannt. „Während des Festes wird jeden Tag eine neue Kerze angezündet. Dazu werden oft Krapfen oder Reibekuchen gegessen. Kinder freuen sich über Chanukka besonders. Denn ähnlich wie bei Christen an Weihnachten gibt es zu Chanukka Geschenke“, so Brosius.