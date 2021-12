Polizeieinsatz in Schwalmtal : Bewaffneter Raubüberfall auf Tankstelle

Schwalmtal Der maskierte Täter bedrohte einen Mitarbeiter einer Tankstelle in Schwalmtal mit vorgehaltener Pistole. Zur Fahndung setzte die Polizei auch einen Hubschrauber ein.

Ein mit einer Skimaske vermummter Räuber hat am Mittwoch gegen 22.50 Uhr eine Tankstelle an der Ungerather Straße in Schwalmtal überfallen. Nach Polizeiangaben griff er den Arm des 19-jährigen Tankstellenmitarbeiters und forderte ihn mit vorgehaltener Pistole auf, die Kasse zu öffnen. Der 19-Jährige übergab ihm eine Kassette mit einem kleinen Betrag Wechselgeld. Anschließend flüchtete der Täter mit der Kassette zu Fuß. Die Polizei fahndete erfolglos nach ihm, auch ein Hubschrauber wurde eingesetzt. Der Täter wird als etwa 1,80 Meter groß, dunkel und mit übergezogener Kapuze bekleidet beschrieben. Er hatte einen Rucksack dabei. Hinweise an Telefon 02162 3770.