Freizeit in Schwalmtal : Ein Treffen mit 70 Christkindern

Foto: Daniela Buschkamp/Daniela Buschkamü 17 Bilder Krippen in der Zündholzschachtel und im XXL-Format

Schwalmtal Willkommen in der Krippenwelt der Familien Brockmanns/Wetzels in Schwalmtal: In einer früheren Getreiderösterei sind mehr als 70 Krippen ausgestellt. Die kleinsten passen in Zündholzschachteln, andere haben XXL-Format.