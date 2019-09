Neueröffnung in Schwalmtal : Schwalmtal: Neues Leben für „Alt Neel“

Neuer Inh. Alt Neel Herr Rizivic. Foto: Knappe, Joerg (jkn)

Schwalmtal Das Traditionshaus „Alt Neel“ am Markt 23 in Schwalmtal-Waldniel steht unter neuer Leitung. Am Donnerstag, 12. September, ab 17 Uhr, wird der neue Chef Bodo Rizvic es offiziell eröffnen. „Wir haben mehr als zwei Monate umgebaut“, sagt der Gastronom.

Er stammt aus Sarajevo, lebt seit 35 Jahren mit deutschem Pass in Deutschland. Alt Neel werde ein Familienunternehmen. Tochter und Ehemann der Schwester arbeiten mit, auch der Koch gehöre zur Familie, sagt Rizvic. Er ist erfahrener Gastronom, hat ein Hotel mit 40 Zimmern und 300 Restaurantplätzen in Warendorf geführt, ehe er sich neu orientierte. „Die Gegend hier gefällt mir“, sagt er. Für bis zu 80 Gäste will er internationale Speisen servieren. Umgebaut wurden die fünf Doppel- und zwei Einzelzimmer. Zudem kann gekegelt werden. busch-/Foto: JKN

(busch-)