Reiten : Schwere S*-Dressur als Turnierhöhepunkt

Ilka Siemes vom RV St. Georg Helenabrunn darf beim Turnier ihres Heimatvereins nicht fehlen. Archivfoto: off. Foto: Offermanns, Paul (off)

Der RV St. Georg Helenabrunn richtet am Wochenende sein Dressur- und Springturnier aus.

Beim Dressur- und Springturnier des RV St. Georg Helenabrunn auf dem Reiterhof Siemes am Omperter Weg am Samstag und Sonntag, jeweils ab 8 Uhr, ist die schwere S*-Dressur auf dem großen und schmucken Dressurviereck der Höhepunkt der Veranstaltung. Sie beginnt am Samstag um 16.15 Uhr. 40 Reiter haben für die S-Dressur ihre Teilnahme angekündigt.