Talkrunde in Viersen : Ein Abend über Lebenswege

Live-Talk mit sieben ehemaligen Schülern des Erasmus-von-Rotterdam-Gymnasiums.

Ehemalige Schüler geben Einblicke in ihre Lebensläufe und Karrieren: Das steckt, kurz zusammengefasst, hinter „Lebenswege, die Zweite“ – einem Live-Talk am Erasmus-von-Rotterdam-Gymnasium. Premiere feierte das Format zum 25-jährigen Bestehen der Schule 2017.

Am Freitag, 13. September, trifft Moderator Dieter Könnes – ebenfalls ehemaliger Schüler und tätig für den WDR – ab 19.30 Uhr in der Aula des Gymnasiums am Konrad-Adenauer-Ring 30 auf sieben weitere Ehemalige mit spannenden Lebenswegen. Auf dem Talk-Sofa nehmen Nicole Mocigemba (Beiersdorf AG), Bernd Martens (Audi AG), Lisa Fröhlich (Master International), Leif Erik Wollenweber (Unternehmensberater und Businesscoach), Bianca Fatouros (Landmarken AG), Lars Rohwer (Siemens Healthineers) und Andreas Coenen (CDU), Landrat des Kreises Viersen, Platz. Sie alle wurden bereits vorab von den Schülern in unterschiedlichen Projektgruppen interviewt.