Gute Nachrichten : Minimale Senkung bei Abfallgebühren in Schwalmtal

Minimale Senkung bei Abfallgebühren in Schwalmtal

Ab 1. Januar 2021 sollen in Schwalmtal die Abfallgebühren sinken. Foto: dpa/Frank Rumpenhorst

Schwalmtal Der Gemeinderat stimmt am 15. Dezember über eine neue Abfallgebühren-Satzung ab. Die Leerung der Tonne soll günstiger werden, der Bioabfallsack hingegen soll teurer werden.

Die Gebühren für Abfallentsorgung in der Gemeinde Schwalmtal sollen ab 1. Januar 2021 neu festgesetzt werden. Die gute Nachricht: Demnach müssen die Schwalmtaler voraussichtlich niedrigere Gebühren (rund 1,7 Prozent) zahlen. Die Weichen dazu haben jetzt die Mitglieder im Ausschuss für Bauen, Planen und Verkehr mit einem einstimmigen Votum gestellt. Die Entscheidung treffen die Mitglieder des Gemeinderates in der Sitzung am 15. Dezember.