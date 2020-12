Sorge um Grundwasser im Kreis Viersen : Braunkohlerevier - Ausgleichswasser auch über 2045 hinaus

Kreis Viersen Für das Rheinische Braunkohlerevier bereitet die Landesregierung eine Leitentscheidung vor. Der Kreis Viersen hat jetzt seine Stellungnahme formuliert. Der Naturpark Schwalm-Nette und die Versorgung mit Grundwasser hängen an Ausgleichsmaßnahmen.

Der Kreis Viersen begrüßt den Entwurf der Leitentscheidung für das Rheinische Braunkohlerevier der Landesregierung. Das macht Landrat Andreas Coenen in seiner Stellungnahme an das Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie deutlich. Gleichzeitig fordert der Kreis Viersen, weitere Aspekte mit in die Leitentscheidung aufzunehmen.