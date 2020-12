Tolle Aktion in Niederrküchten : Nikolausfahrt in der Lichter-Kutsche

Mit ihrer Kutschfahrt als Nikolaus sorgte Yvonne Heynckes am Samstag für Begeisterung in Niederkrüchten-Elmpt. Foto: Heynckes

Niederkrüchten Strahlende Kinder-Augen: Yvonne Heynckes vom gleichnamigen Ponyhof sorgte mit ihrer Nikolaus-Idee am 5. Dezember für Begeisterung in Niederkrüchten.

Der Nikolaustag so ganz ohne Nikolaus? Das darf trotz Crona-Pademie nicht sein, dachte Yvonne Heynckes vom gleichnamigen Pferdehof. Zumindest für einige Jungen und Mädchen in Niederkrüchten wollte sie den Vorabend des Nikolaustages zu etwas Besonderem machen und sie den Zauber diesen Tages spüren lassen. So wurde Yvonne Heynckes für fast drei Stunden zum „heiligen Mann“. „Es war unglaublich, ich hätte nie gedacht, dass das so viele Menschen interessiert“, sagt sie.