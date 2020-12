Kostenpflichtiger Inhalt: Stolpersteine für Brüggen geplant : Auf Spurensuche nach den Opfern

Die Familie Wolff lebte in Brüggen an der Hochstraße 9. Das Bild zeigt das Haus der Familie und eine Kuh. Alex Wolff war Viehhändler. Foto: ARchiv Gertrud Jansen

Brüggen Gertrud Jansen, Lehrerin im Ruhestand, will erreichen, dass auch in Brüggen Stolpersteine an die Opfer der Nationalsozialisten erinnern. Bisher gibt es dort keine Stolpersteine. Warum das Projekt seit Jansens Antrag 2019 stockt.