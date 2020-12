Glück für Geldbörsenbesitzer : Frau gibt Geld bei Polizei ab

Brüggen/Viersen Auf der Hauptstraße in Viersen wurde am Dienstag eine gut gefüllte Geldbörse verloren. Doch der oder die Besitzerin hatte Glück: Eine 47-jährige Frau aus Brüggen war eine ehrliche Finderin und brachte den Fund sofort zur Polizei.

Das ist vorbildlich und vielleicht die Rettung für den Kauf der Weihnachtsgeschenke: Eine 47 Jahre alte Frau mit Wohnsitz in Brüggen hat am Dienstag einen laut Polizei recht hohen Geldbetrag in einer Geldbörse gefunden und die Börse bei der Polizeiwache in Viersen abgegeben.