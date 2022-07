Biotonne : Was tun, wenn die Biotonne müffelt?

Feuchte Bioabfälle sollten an den heißen Tagen zuvor in Zeitungspapier eingewickelt werden. Foto: dpa/Roland Weihrauch

Ratingen Hitze und Küchenabfall sind eine ideale Kombination für Mikroorganismen: Die Kommunalen Dienste der Stadt Ratingen geben Tipps, wie sich Gerüche und unliebsame Gäste in der Tonne vermeiden lassen.

Gerade im Sommer kann von Biotonnen ein intensiver Geruch ausgehen. Die Kombination aus hohen Temperaturen, hoher Feuchtigkeit und geringer Luftzufuhr bietet für Mikroorganismen optimale Bedingungen. Gelangen Fliegen zur Eiablage in die Biotonne, lassen Maden nicht lange auf sich warten. Mit einigen Tricks lassen sich diese Probleme jedoch weitgehend vermeiden, so die Kommunalen Dienste.

Obst- und Gemüsereste aus der Küche sollte man in verschließbaren Biogutbehältern sammeln und möglichst täglich entleeren. So können Fliegen keine Eier auf den Abfällen ablegen. Um Feuchtigkeit zu binden, sollten feuchte Bioabfälle vorher in ein wenig Zeitungspapier einwickelt werden. Die Verwendung von Kunststofftüten oder kompostierbaren Bio-Plastiktüten ist nicht erlaubt. Diese bereiten in der Kompostieranlage große Probleme, da sie als sogenannte Störstoffe aufwendig aussortiert werden müssen.