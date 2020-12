Corona im Kreis Viersen : Drei weitere Todesfälle in Nettetal

Aktuell gelten 656 Menschen im Kreis Viersen als infiziert. Foto: dpa/Britta Pedersen

Kreis Viersen Dem Kreis Viersen sind am Dienstag 57 Neuinfektionen gemeldet worden. Vier Menschen, die mit Coronaviren infiziert waren, sind gestorben.

Vier weitere Menschen im Kreis Viersen, die mit dem Coronavirus infiziert waren, sind gestorben. Wie der Kreis Viersen mitteilt, handelt es sich um eine 76-Jährige aus Willich sowie einen 55-jährigen Mann, eine 53-jährige Frau und eine 65-jährige Frau aus Nettetal.

Dem Kreis Viersen wurden am Dienstag 57 neue Infektionen mit dem Coronavirus bekannt. Aktuell gelten 656 Personen als infiziert. Am Montag galten noch 740 Personen als infiziert. 60 Personen sind seit Beginn der Pandemie gestorben. Die Zahl der neuen bestätigten Fälle in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner ist von 152 auf 161 gestiegen. Laut Divi-Intensivregister werden aktuell fünf Patienten in Krankenhäusern intensivmedizinisch behandelt, davon werden drei invasiv beatmet.

Der Kreis meldet neue Fälle in Pflegeeinrichtungen, betroffen sind im Westkreis: Paulusstift in Viersen (ein Bewohner, somit erhöht sich die Anzahl auf 31) und Notburgahaus in Viersen (zwei Bewohner, somit erhöht sich die Anzahl auf 4). Auch an Schulen und Kitas im Westkreis gibt es neue Fälle. Betroffen sind: Kita Himmelreich in Viersen (eine Person), Anne-Frank-Schule in Viersen (eine Person), Gesamtschule Nettetal (eine weitere Person).

In Nettetal sind aktuell 100 Personen infiziert (-16), in Brüggen 17 Personen (-10), in Niederkrüchten 16 (-2), in Schwalmtal 33 (-6) und in Viersen 220 (-33). Seit Beginn der Pandemie sind dem Kreis Viersen insgesamt 4067 Infektionen gemeldet worden. 3351 Personen, die mit dem Coronavirus infiziert waren, sind genesen.

(naf)