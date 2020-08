Schwalmtal investiert 60.000 Euro : Feinschliff für Spielplatz an der Brunnenstraße

Schwalmtal Nach dem Spielplatz Lunapark wurde die Spielfläche an der Brunnenstraße neu gestaltet. Kinder aus der Rösler-Siedlung nehmen die Anlage gut an. Demnächst ist der Kaiserpark dran.

Mädchen und Jungen können seit wenigen Monaten den neu hergerichteten Spielplatz an der Brunnenstraße in der Rösler-Siedlung nutzen. „Die Anlage ist sehr schön geworden“, sagt eine junge Mutter, ihre beiden Söhne würden dort gerne spielen. Sie freue sich, dass es in der Nähe ihres Zuhauses eine Möglichkeit zum Spielen, Klettern und Toben gebe. „Wir sind oft hier“, sagt sie.

In die neue Anlage an der Brunnenstraße wurden rund 60.000 Euro investiert. Jetzt gibt es dort eine Sandbaustelle, eine Hochwippe, eine Balancier- und Kletteranlage mit Rutschbahn sowie eine überdachte Sitzecke für Jugendliche. Auch Petra Götz ist mit dem Ergebnis zufrieden: „Wir haben versucht, Wünsche der Anwohner zu berücksichtigen“, etwa die Matschecke mit Wasser und Sand sowie der Sitzbereich für Jugendliche. Was am Spielplatz noch geplant ist: „Der Eingangsbereich soll besser gestaltet werden“, kündigt Götz an. Zudem werde in Kooperation mit der GWG eine Garagenwand gestaltet.