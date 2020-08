Unfall in Viersen

Die Polizei meldet einen Alleinunfall in Viersen-Süchteln (Symbolfoto). Foto: dpa/Friso Gentsch

Süchteln Beim Auffahren auf einen Radweg stürzte die Frau mit dem Pedelec.

Eine 54 Jahre alte Pedelecfahrerin hat sich bei einem Sturz mit ihrem Rad leicht verletzt. Nach Polizeiangaben fuhr sie am Dienstagnachmittag um 17.10 Uhr auf der Feldstraße in Süchteln in Richtung Spenglerstraße.