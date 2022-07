Angebot in Ratingen : Spielplatz Felderhof ist zum Spielen freigegeben

Angebot in Ratingen

Ratingen Ein Teilbereich des Spielplatzes war wie berichtet wegen Erneuerungsarbeiten in den vergangenen Wochen gesperrt. Bei der ersten Abnahme war das Spielgerät wegen mangelhaften Fallschutzes nicht freigegeben worden.

(jün) Es kann wieder gespielt werden. Auf dem Spielplatz am Felderhof, gleich neben der Kita Meygner Busch, dürfen sich die Kinder ab Freitagnachmittag auf eine neue Spielkombi freuen: Am Donnerstag war Abnahme, und es wurden kleinere Restarbeiten erledigt, am Freitagmorgen wurden dann die letzten Zäune weggeräumt. Das große Klettergerüst ist dann zum Spielen freigegeben.