Spielplatz in Leverkusen-Wiesdorf : Endlich wieder Toben im Erholungshauspark

Wiesdorf Es gibt viele Neuerungen. Unter anderem wurde für drei- bis sechsjährige Kinder ein neuer Sandspielbereich mit Klettergeräten geschaffen.

An schönen Tagen ist es auf dem Großen Kuddelmuddel im Neulandpark einfach knackevoll, die große Kletteranlage auf dem Spielplatz Niederfeldstraße ist nicht für jeden etwas und über Mittag ziemlich sonnig. Da kommt es für Kinder aus Wiesdorf gelegen, dass der Spielplatz am Erholungshauspark (Ecke Dhünnstraße/Kaiserstraße) jetzt wieder bespielt werden kann. „Im Einzugsbereich des Kinderspielplatzes gibt es rund 350 Kinder im Alter bis zehn Jahren und rund 250 Kinder im Alter von zehn bis 16 Jahren. Grund genug also, den Spielplatz im Rahmen des Förderprogramms InHK Wiesdorf zu sanieren und als wichtigen sozialen Treffpunkt mit attraktiver Aufenthaltsqualität zu stärken und für unterschiedliche Altersgruppen nutzbar zu machen“, berichtet die Stadtverwaltung. Das ist in den vergangenen vier Monaten geschehen. Die Bauarbeiten sind nun abgeschlossen, der Spielplatz kann ab sofort wieder genutzt werden.