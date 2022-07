Kinder in Düsseldorf : Eller bekommt einen Feuerwehrspielplatz

Kinder in Düsseldorf

So soll das zentrale Feuerwehrspielgerät für den Motto-Spielplatz in Eller später einmal aussehen. Foto: Spiel-Bau GmbH

Düsseldorf Das Gartenamt saniert anlässlich des 150. Geburtstages der Düsseldorfer Feuerwehr den Kinderspielplatz am Dillenburger Weg. Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis Ende des Jahres.

Eller bekommt einen richtigen Feuerwehrspielplatz: Die Stadt saniert den Kinderspielplatz am Dillenburger Weg und greift das Motto anlässlich des 150-jährigen Bestehens der Düsseldorfer Feuerwehr auf. Das Gartenamt startet in dieser Woche am Mittwoch mit den Arbeiten. Eröffnen wird der Feuerwehrspielplatz voraussichtlich gegen Ende des Jahres.