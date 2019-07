Schwalmtal : Anwohner kritisieren Parkplatzmangel

Ärger im Wohngebiet: Zwischen Weichsel- und Brunnenstraße in Schwalmtal-Waldniel sind drei Mehrfamilienhäuser mit 22 Parkplätzen geplant. „Das ist zu wenig“, meinen die Anwohner. Bereits jetzt seien Stellflächen knapp.

Im dem Wohngebiet stehen zurzeit Einzel- und Doppelhäuser. Und wer sich umsieht, sieht Autos. Sehr viele Autos. Sie parken nicht nur in den zu den Garagen gehörenden Häusern, sondern auch davor und auf den ausgewiesenen Parkplätzen. Die rund 20 Familien, die zum Interview gekommen sind, sprechen von einem „Parkplatzmangel“: „Die Stellflächen reichen schon jetzt nicht. Wer abends oder am Wochenende sein Auto parken will, muss oft lange suchen“, schildert ein Anwohner. Die Straßen seien eng, teilweise müsse man bei Gegenverkehr über die Garagenflächen fahren. Nach Schilderungen der Anwohner gibt es wegen der Enge immer wieder Unfälle mit Blechschäden.

„Das, was jetzt geplant ist, passt gar nicht in das gewachsene Wohngebiet. Insbesondere nicht mit einem Staffeldach“, sagt Marliese Meer-Rohbeck; sie wohnt an der Brunnenstraße 54. Was sie ebenfalls befürchtet: einen Wertverlust der bestehenden Häuser, wenn die drei Klötze mitten auf die Wiese kommen. Stephanie Fritz wohnt seit 1995 an der Brunnenstraße 12a. Wenn die Mehrfamilienhäuser kommen, wird es auf ihrem Grundstück nicht nur teils schattig, sie will auch keine fremden Blicke: „Man kann dann in jedes Zimmer und auf die Terrasse schauen“, sagt Fritz.