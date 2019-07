Verlosung : Viersen vergibt Stadtradel-Preise

Die Preise wurden jetzt in der Fußgängerzone vergeben. Foto: Stadt Viersen

Viersen hat sich beim Stadtradeln auf den zweiten Platz im Kreis vorgearbeitet. Fleißiger waren nur die Radler in Kempen. 613 Aktive waren in Viersen dabei und radelten 112.477 Kilometer weit. Bei einer Abschlussveranstaltung in der Fußgängerzone wurden jetzt die Preise zur Aktion 2019 vergeben.