Konzert in Viersen : Sommermusik im Lyzeumsgarten

Viersen Der Förderverein Festhalle bittet zum Konzert. Es ist eine Reminiszenz an die Konzertreihe vergangener Tage. Zweimal 50 Minuten werden die Musiker auf der Bühne stehen. In der Pause wird für den Erhalt der Festhalle gesammelt

Neue Vorhänge, beleuchtete Notenpulte, frische Wandfarbe und eine Akustikdecke fürs Foyer: Der Förderverein Festhalle Viersen hat seit seiner Gründung vor 23 Jahren schon so manches Mal zum Erhalt des denkmalgeschützen städtischen Baus am Hermann-Hülser-Platz beigetragen. Um Geld für künftige Projekte zu sammeln, organisieren die Mitglieder nun für Sonntag, 14. Juli, ein Benefizkonzert im Lyzeumsgarten hinter der Festhalle. Und noch etwas treibt sie an: „Das Konzert ist in gewisser Weise eine Reminiszenz an den Musiksommer“, sagt Vorstandsmitglied Ottmar Nagel. „Wir möchten versuchen, an die Tradition der Reihe anzuknüpfen.“