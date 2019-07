Brüggen/Krefeld : Heilpraktiker-Prozess endet früher

Brüggen/Krefeld Bereits am Montag soll vor dem Landgericht Krefeld das Urteil gegen Klaus R. fallen.

Die Opfer waren todkrank – und sahen in einer Behandlung durch Heilpraktiker Klaus R. im „Biologischen Krebszentrum“ in Brüggen-Bracht ihre letzte Chance. Doch unter den Patienten kam es zu einer rätselhaften Häufung von Todesfällen. Schuld daran, davon geht die Staatsanwaltschaft Krefeld aus, war der Heilpraktiker. Ihr Vorwurf: fahrlässiger Verstoß gegen das Arzneimittelgesetz in vier Fällen in Tateinheit mit der fahrlässigen Tötung in drei Fällen. Vor einem Jahr eröffnete das Landgericht Krefeld das Hauptverfahren gegen den 60-Jährigen.