Casinogarten Viersen : Aufbau fürs Street-Food-Festival gestartet

Street Food Casinogarten Aufbau. Foto: Martin Röse

Viersen Im Casinogarten in Viersen haben am Donnerstag die Aufbauarbeiten für das erste Street-Food-Festival in der Stadt begonnen. Die ersten Foodtrucks werden am Freitagmorgen anrollen. Am Nachmittag ab 17 Uhr beginnt das Festival.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

An rund 30 Ständen können die Besucher am Wochenende (Samstag: 12 bis 23 Uhr, Sonntag: 12 bis 21 Uhr) Köstlichkeiten aus aller Welt probieren. Dass es abseits von Dönerbude oder Grill noch andere schnelle und durchaus hochwertig mobile Genüsse gibt, wollen die Besitzer der Food-Trucks unter Beweis stellen. Dazu gibt’s Live-Musik von acht verschiedenen Bands. Am Samstag und Sonntag von 13 bis 18 Uhr kümmert sich ein Kinderzirkus um die jungen Gäste. In der Kinderkochschule werden Kartoffelwaffeln gebacken und mit einem Kräuterquark garniert. RP-Foto: Röse

(mrö)