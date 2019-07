Ferien in Viersen : Das Programm für die Ferien

Unter anderem können Kinder und Jugendliche in den Sommerferien lernen, wie das mit Bogenschießen funktioniert. Es stehen aber noch viel mehr Angebote in den kommenden Wochen auf dem Plan. Foto: Stadt

Viersen Auch wer nicht in Urlaub fährt, kann während der Sommerferien viel erleben – ob beim Foto-Kursus oder beim Schauspieler-Training. Sogar die Süchtelner Möhre wird Thema einer Ferienbetreuung. Eine Übersicht.

Wenn am Montag, 15. Juli, die Sommerferien auch offiziell in Nordrhein-Westfalen beginnen, starten zahlreiche Anbieter in Viersen ihre Ferienprogramme. Wir geben eine Übersicht:

Für Fotografen

Für 49 Euro können Kinder im Alter von zehn bis 14 Jahren an einem zweitägigen Workshop des katholischen Forums unter dem Namen „Mein Foto – Mein Style” teilnehmen. Dabei wird die Natur ins Blickfeld genommen. Am Montag, 15. Juli, von 10 bis 15 Uhr werden naturbezogene Objekte oder einfach nur die natürliche Landschaft rund um das KBV-Haus, Rektoratstraße 25, fotografiert. Am darauffolgenden Tag, können die Bilder am Computer für eine kleine Ausstellung bearbeitet, so dass Familie und Freunde sich das Resultat ansehen können. Mitbringen müssen die Teilnehmer neben der Kamera oder einem aufgeladenen Smartphone ein passendes USB-Kabel und eine Speicherkarte. Nähere Informationen gibt es auf der Internetseite unter www.forum-krefeld- viersen.de.

Für Naturfreunde

Ein Walderlebnisdorf auf den Süchtelner Höhen bauen – das steht auf dem Ferienprogramm von Xpad-Pädagogik. Naturfreunde von sechs bis 14 Jahren werden in den sechs Ferienwochen montags bis freitags, 15.Juli bis 23. August, von 9 bis 17 Uhr betreut und verpflegt. Allerdings gibt es die Möglichkeit die Kinder auch schon ab 7.30 Uhr betreuen zu lassen. Sportlich können sich die Teilnehmer beim Bogenschießen und Klettern beweisen, aber auch der Kopf wird genutzt: Bauen und Konstruieren, Wissenswertes über die Waldbewohner lernen, ihre Spuren lesen. Mehr Informationen zum bevorstehenden Programm gibt es im Internet unter www.xpad-paedagogik.de. Die Kosten pro Woche liegen bei 240 Euro.

Für Helfer

Eine Ferienbetreuung für Sechs- bis 14-Jährige bietet auch das Kinder- und Jugendzentrum Josefshaus, Ostring 23, an. Für 25 Euro die Woche werden in den ersten vier Ferienwochen von Montag bis Freitag Kinder betreut. Die erste Ferienwoche thematisiert „Heilen und Helfen“. Das Motto der zweiten Woche heißt „Rund um die Süchtelner Möhre” und das dritte: „Komm mit mir ins Abenteuerland“. Das abschließende Motto lautet „Als die Bilder laufen lernten – Medien und Film“. Montags und mittwochs läuft die Betreuung von 11 bis 14.30 Uhr, dienstags von 11 bis 18.30 Uhr, donnerstags von 9 bis 19 Uhr und freitags von 14.30 bis 18 Uhr. Montags und donnerstags wird zusätzlich bereits ab 8 Uhr eine Betreuung angeboten. Einen Vorgeschmack auf die einzelnen Wochenprogrammen gibt es unter www.josefshaus-viersen.de.

Für Tänzer

Für alle Sechs- bis Zehnjährigen, die gerne tanzen, gibt es in den Sommerferien den Kursus „Dancing Kids“. Die Kinder lernen Ieichte Partnerübungen und Choreographien, die am Ende den Eltern vorgeführt werden. Die Kurse finden regulär immer dienstags und mittwochs von 11 bis 12.30 Uhr im KBV-Haus, Rektoratstraße 25 statt. Der erste Kursus startet dienstags, 16. Juli und 23. Juli, sowie mittwochs, 17. Juli und 24. Juli. Der zweite Kursus ist dienstags, 30. Juli und 6. August, mittwochs, 31. Juli und 7. August. Der letzte Kursus findet dienstags, 13. August und 20. August, mittwochs, 14. August und 21. August, statt. Auf der Internetseite www.viersen.de stehen weitere Informationen.

Für Kampfsportler

Ein sportliches Angebot bietet die Kampfsportgemeinschaft Oh Do Kwan Dülken an. In den ersten drei Wochen der Sommerferien finden die Trainings vom 18.Juli bis 1. August immer donnerstags von 18 bis 19.30 Uhr in der Brüggener Burggemeindehalle statt, in den zweiten drei Wochen vom 6. bis 29. August immer dienstags und donnerstags von 18 bis 19.30 Uhr in der Sporthalle der Paul-Weyers-Schule, Mühlenberg 1. Das Training ist für alle Alters- und Gürtelgruppen geeignet. Weitere Informationen zum Programm gibt es auf der Internetseite www.ohdokwan.de.

Für Schauspieler

Das Varieté Freigeist, Rintgerstraße 5 hat eine Schauspielwerkstatt für Kinder, die in drei Altersgruppen eingeteilt ist. Im Juli finden die Kurse, jeweils montags bis mittwochs, für 119 Euro statt. Vom 15. bis zum 17. Juli findet das Schauspieltraining für Sieben- bis Elfjährige statt. Vom 22. bis zum 24. Juli haben die Elf- bis Fünfzehnjährigen ihren Kursus