Freizeit in Viersen : Stadtmeisterschaft im Skateboarden am Hohen Busch

Viersen Die Veranstalter erwarten Teilnehmer aus ganz Nordrhein-Westfalen. In sechs Kategorien können sich die Teilnehmer miteinander messen.

Auf der Skate Plaza am Hohen Busch findet an diesem Samstag, die 24. Viersener Skateboard-Stadtmeisterschaft statt. Um 14 Uhr beginnt der Contest, Interessierte können sich ab 11.30 Uhr am Veranstaltungsort zur Teilnahme anmelden.