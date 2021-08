Einkaufen in den Niederlanden : Outlet Center Roermond ist gerüstet

Kreis Viersen Die Inzidenzwerte in den Niederlanden sind gesunken. Das Outletcenter Roermond erwartet am Wochenende wieder viele Besucher aus Deutschland und Belgien. Sie sind willkommen, eine Maskenpflicht gibt es überwiegend nicht.

„Sie sind herzlich willkommen“, heißt es wieder für Besucher aus Deutschland beim Outletcenter Roermond. Gerade an den Wochenenden zieht das Gelände, eine halbe Stunde von Viersen entfernt, viele Menschen zum Einkaufen an. Roermond gehört zur Provinz Nord-Limburg, und dort ist der Inzidenzwert (26. August) auf 84 gesunken, das ist ein niedrigerer Wert als derzeit im angrenzenden Kreis Viersen (116,6 am 27.August). Für den Besuch des Shoppingcenters in den Niederlanden braucht man kein Testergebnis, generell besteht dort auch keine Maskenpflicht. Kleinere Geschäfte können aber durchaus auf das Tragen einer Mund-Nase-Maske bestehen, wenn sie ihr Personal schützen wollen. Im Center selbst stehen an vielen Ecken Spender mit Handinfektionsmitteln. Zudem werden öffentliche Bereiche öfter gereinigt und Flächen mit hohem Berührungspotential regelmäßig desinfiziert. Die einzige Regel, die Kunden einhalten sollen: „Respektieren Sie die Richtlinien des Social Distancings und halten Sie bitte mindestens 1,50 Metern Abstand“, was manchmal nicht so einfach ist, wenn sich die Besucher knubbeln oder Schlangen vor den Geschäften entstehen. Auf den Internetseiten zeigt das Outletcenter auch die Tageszeitungen mit den höchsten Frequenzen. Am Wochenende ist der Andrang von 13 bis 18 Uhr besonders hoch. Geöffnet ist in der Woche bis 20 Uhr, am Wochenende bis 21 Uhr.