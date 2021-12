Niklas Thobrock kommt zum Landesligisten : 1. FC Viersen verstärkt sich mit Oberligaspieler aus Nettetal

Fussball-Landesliga Der 21-jährige Niklas Thobrock wechselt von SC Union Nettetal zum Landesligisten 1. FC Viersen. Der Offensivspieler kommt aus der Nettetaler Jugend und soll das Angriffsspiel der Viersener bereichern.

Der 1. FC Viersen darf sich zukünftig über die Dienste von Niklas Thobrock freuen. Der 21-Jährige wechselt vom Oberligisten SC Union Nettetal an den Hohen Busch. Beim SC kam der Offensivspieler bereits als A-Jugendlicher zu 20 Einsätzen in der Oberliga. In den weiteren drei Spielzeiten, wovon zwei allerdings coronabedingt abgebrochen wurden, folgten 24 weitere Spiele in der Oberliga für die Nettetaler. Der Offensivspieler ist ein echtes Eigengewächs aus Nettetal, verbrachte er doch an der Christian-Roetzel-Kampfbahn seine komplette Jugend. Nun folgt mit dem Wechsel zum Tabellenzweiten der Landesliga ein neuer Abschnitt in seiner noch jungen Laufbahn.