Kritik am Krefelder Kommunalbetrieb : KBK stellt fehlerhafte Skate-Elemente auf

Krefeld Die Skateranlage an der Ecke Lange Straße/ Alte Krefelder Straße ist umgestaltet worden. Zwei Elemente sind hinzu gekommen, die bei den Skatern für Aufregung sorgen. Sie befürchten schlimme Unfälle, da „Funbox“ und „Rail“ Sicherheitsmängel aufweisen würden.

Neue befahrbare Elemente haben Mitarbeiter des Krefelder Kommunalbetriebs (KBK) jetzt auf der Skateranlage an der Lange Straße/ Alte Krefelder Straße in Uerdingen aufgestellt. Neu sind „Funbox“ und „Rail“ aber nur an dieser Stelle, denn sie weisen deutliche Gebrauchsspuren auf. Die Skater vom so genannten Rundweg sind entsetzt über die Veränderungen und fordern die alten Elemente zurück. „Aktuell ist der Platz kaum befahrbar. Es ist einfach zu gefährlich“, sagt Timo Jansen, Paten des Platzes.