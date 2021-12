Corona-Pandemie : Was Sie zur Kinder-Impfung im Kreis Viersen wissen müssen

Kreis Viersen Ab Freitag, 17. Dezember, bietet auch der Kreis Versen die Möglichkeit, Kinder im Alter von fünf bis elf Jahren im Impfzentrum eine Corona-Schutzimpfung zu verabreichen. Was dabei wichtig ist.

Am Freitag, 17. Dezember, von 15 bis 19 Uhr, am Sonntag, 19. Dezember von 10 bis 17 Uhr und am Montag, 20. Dezember von 13 bis 19 Uhr. Weitere Termine sollen folgen. Kinder können nur in Begleitung eines Sorgeberechtigten geimpft werden.