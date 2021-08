Inzidenz-Wert steigt : Neue Corona-Fälle in 17 Schulen im Kreis Viersen

Kreis Viersen Die Schulen und Kindergärten im Kreis Viersen werden zu Pandemietreibern in der vierten Welle. Am Freitag meldete die Kreisverwaltung 22 Neuinfektionen an insgesamt 17 Schulen, in einer Nettetaler Kita wurden zwei Personen positiv aufs Coronavirus getestet.

Bei den betroffenen Schulen im Westkreis handelt es sich um Realschule in Nettetal (zwei Personen infiziert), Realschule an der Josefskirche in Viersen (2), Paul-Weyers Schule in Viersen-Dülken (1), Johannes-Kepler-Realschule in Viersen-Süchteln (1), Martinschule in Viersen-Süchteln (1), Gemeinschaftshauptschule in Viersen-Süchteln (1), Brüder-Grimm-Schule in Viersen-Süchteln (2), Clara-Schumann-Gymnasium in Viersen-Dülken (1), Janusz-Korczak-Realschule in Schwalmtal (1), KGS Bracht in Brüggen (1) und die Gemeinschaftsgrundschule Amern in Schwalmtal (1). Zwei Infektionen wurden im katholischen Kindergarten „Brigittenheim“ in Nettetal registriert. Und so entwickelten sich die Fallzahlen in den einzelnen Städten und Gemeinden im Kreis Viersen: So entwickelten sich die Infiziertenzahlen in den einzelnen Städten und Gemeinden: Viersen: 94 (+5), Nettetal: 62 (+9), Brüggen: 25 (+/-0), Schwalmtal: 36 (+2), Niederkrüchten: 8 (+/-0), Kempen: 60 (+4), Willich: 91 (+1), Grefrath: 26 (+2), Tönisvorst: 80 (+/-0).