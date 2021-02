Mobilität im Kreis Viersen : S28-Verlängerung: Kommt heute die Einigung?

An diesem Mittwoch soll eine Vereinbarung über die geplante Verlängerung der S28 verabschiedet werden. Foto: Ludger Baten

Viersen/Mönchengladbach An diesem Mittwoch soll das wichtigste Infrastrukturprojekt für die Region aufs Gleis gesetzt werden: In einer Videokonferenz wollen die Verwaltungschefs der Städte Viersen, Mönchengladbach und Willich sowie des Kreises Viersen und des Rhein-Kreises Neuss mit den Spitzen der Regiobahn final einen „Letter of Intent“ für eine Verlängerung der S28 über Kaarst hinaus bis Viersen verabschieden.

Diese rechtlich nicht bindende Absichtserklärung muss anschließend noch von den politischen Gremien der beteiligten Städte und Kreise ratifiziert werden.