Mobilität im Rhein-Kreis Neuss : Per App zum Impfzentrum

Der Weg zum Impfzentrum in Neuss soll per VRR-App einfacher zu finden sein. Foto: Melanie Zanin (MZ)

Rhein-Kreis Der Mobilitätsausschuss des Kreises diskutierte über aktuelle Verkehrsthemen. Dabei ging es um Wege zum Impfzentrum, den Autobahnanschluss Delrath und weitere Themen.

Eine „brandneue App“ des Verkehrsverbunds Rhein-Ruhr (VRR) kündigte Heiner Cöllen bei der ersten Sitzung des Mobilitätsausschusses des Rhein-Kreises an. Die diene dazu, per Internet Fahrten mit dem ÖPNV zu den einzelnen Corona-Impfzentren herauszufinden, meinte er in seinem Bericht aus dem VRR und der Kooperationsgesellschaft Mittlerer Niederrhein (KMN). Eine zweite App kombiniere bei Streckensuchungen die Nutzung von Rad, Bahn und Bus. Auch sprach er die Verlängerung der Regionalbahn gen Westen über Mönchengladbach nach Viersen hinaus an. Es gebe eine Absichtserklärung der Kommunen Willich, Mönchengladbach und Viersen für diese Verlängerung. 90 Prozent der Planungskosten würden vom Land getragen.

Wie zuvor auch andere Sitzungen zu Corona-Zeiten, so fand auch die Zusammenkunft des Mobilitätsausschusses als digitale Informationsveranstaltung. Beschlüsse konnte das Gremium nicht treffen, es gab allenfalls „Stimmungsbilder“, die der Verwaltung signalisieren sollten, dass sie die begonnene Arbeit im Sinne des Ausschusses fortsetzen könne. Im Sitzungssaal des Kreishauses in Grevenbroich hatten sich lediglich die Verwaltungsmitarbeiter und der Ausschussvorsitzende Erhard Demmer versammelt, während sich die Ausschussmitglieder in heimischer Umgebung per Internet in die Beratungen einbrachten.