Corona im Kreis Viersen : Kreis geht von 80 Infektionen mit Mutationen aus

Kreis Viersen Der Inzidenz-Wert im Kreis Viersen nähert sich der 35 an. Aber eine Vielzahl an Infektionen mit mutierten Coronaviren sorgt für Beunruhigung.

Das Gesundheitsamt des Kreises Viersen geht davon aus, dass bisher 80 Einwohner mit Mutanten des Coronavirus infiziert wurden. In 35 Fällen wurden entsprechende Infektionen durch Labore nachgewiesen; bei 45 weiteren Infizierten geht der Kreis aufgrund epidomologischer Zusammenhänge davon aus, dass auch sie mit einer veränderten Form des Coronavirus infiziert wurden. So sollen 67 Ansteckungen auf die südafrikanische Variante und 13 auf die englische Variante entfallen. Beide Mutanten gelten als deutlich infektiöser; bei der südafrikanischen Virusmutation legt eine noch nicht abgeschlossene Studie zudem den Verdacht nahe, dass der Impfstoff von Astra-Zeneca weniger gut gegen leichte Formen der Covid-19-Erkrankung schützt.

Insgesamt 38 Fälle der südafrikanischen Variante sind laut Kreis auf einen Ausbruch in dem Heim für seelisch kranke Menschen in Viersen-Dülken zurückzuführen, weitere 15 Fälle stünden in Zusammenhang mit dem Ausbruch in einem städtischen Großtagespflege-Stützpunkt am Hoserkirchweg in Viersen.