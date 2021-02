Corona im Kreis Viersen : HNO-Praxis wegen Impf-Nebenwirkungen geschlossen

Am Dienstagnachmittag war die HNO-Praxis in Viersen-Süchteln geschlossen. Per Schild wurden die Patienten informiert. Foto: Nadine Fischer

Viersen Zwei Drittel des Praxisteams litten am Dienstag unter Beschwerden nach der Schutzimpfung gegen das Coronavirus. Die Sprechstunde wurde abgesagt.

Wer am Dienstagnachmittag einen Termin in der Gemeinschaftspraxis der Hals-Nasen-Ohren-Ärzte Michael Prasch und Anke Prasch-Beginen in Viersen-Süchteln hatte, stand vor verschlossener Tür. Die Ärzte hatten ihre Praxis am Ostring kurzfristig geschlossen. Den Grund konnte man auf einem großen gelben Schild lesen: „Wir sind alle gestern Abend gegen Corona geimpft worden. 2/3 des Teams leidet unter Nebenwirkungen, so dass keine Sprechstunde stattfinden kann.“