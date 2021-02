Ehrenamt in Viersen : Bis März Zuschüsse für Ehrenamt beantragen

Viersen Die Stadt Viersen hat ihr Konzept für die Vergabe freiwilliger Zuschüsse geändert. Es werden nun zum Beispiel nicht mehr pauschal Mittel an soziale Organisationen verteilt.

Das neue Konzept sei im Dialog zwischen dem städtischen Fachbereich Soziales und Wohnen sowie den sozial engagierten Akteuren in Viersen entstanden, erklärt eine Stadt-Sprecherin. „Es sollte nicht mehr nur ein bestimmter Kreis, sondern alle Beteiligten in Viersen gefördert werden können, die sich für das Gemeinwesen einbringen.“ Gemeinsam seien verschiedene Förderinstrumente entwickelt worden. „Durch das neue Konzept werden jetzt unterschiedliche Bedarfe gerecht unterstützt. Darüber hinaus sind transparente und nachvollziehbare Kriterien für eine Bewilligung entstanden“, sagt die Stadt-Sprecherin.

Auf der Internetseite der Stadt Viersen, www.viersen.de, ist das Förderkonzept unter der Rubrik „Familie & Bildung/Förderwesen“ nachzulesen. Hier finden sich die Details zu den Kriterien der flexiblen Förderung und ein Antragsvordruck mit den erforderlichen Informationen. Fragen zu den Fördermöglichkeiten beantwortet Christian Giardina telefonisch unter 02162 101-452. Die Anträge können per E-Mail an gemeinwesenarbeit@viersen.de oder per Post an Stadt Viersen FB 40, Bahnhofstraße 23-29, 41747 Viersen, gesandt werden.