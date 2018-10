Rund 50 Ehrenamtliche haben Fotos für die Ausstellung der Freiwilligen-Zentrale Viersen eingesandt

Einsatz für andere : Ausstellung gibt dem Ehrenamt in Viersen ein Gesicht

Bürgermeisterin Sabine Anemüller, Benno Ruland von der Freiwilligen-Zentrale und Günter Neumann von der Volksbank (v.l.) eröffneten die Ausstellung. Foto: Stadt Viersen

Viersen (RP) Viele Viersener engagieren sich ehrenamtlich in der Stadt. Die Foto-Ausstellung „Ehrenamt(l)ich“ der Freiwilligen-Zentrale Viersen möchte dokumentieren, was sie leisten. Bürgermeisterin Sabine Anemüller (SPD) hat die Schau im Foyer des Stadthauses am Rathausmarkt 1 in Viersen jetzt eröffnet.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Bis Freitag, 26. Oktober, können sich Besucher die Bilder während der Öffnungszeiten des Stadthauses ansehen.

Die Ausstellung ist das Ergebnis einer Postkartenaktion der Freiwilligen-Zentrale Viersen. Wer sich ehrenamtlich engagiert, konnte mit einem eingesandten Foto selbst Teil der Schau werden. Mehr als 50 Viersener haben mitgemacht. Sie geben dem Ehrenamt in der Stadt nun ein Gesicht. Die Männer und Frauen sind in ihrer Freizeit für andere im Einsatz, im sozialen Bereich, in Sportvereinen, für die Kultur, im Natur- und Umweltschutz, in Hilfs- und Wohlfahrtsorganisationen. „Ich freue mich sehr über den Erfolg der Aktion, denn bürgerschaftliches Engagement ist ein integraler Bestandteil unseres Gemeinwesens“, sagte Bürgermeisterin Anemüller. Sie ist die Schirmherrin der Aktion, die auch von der Volksbank Viersen unterstützt wird.

(RP)