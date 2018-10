Raser-Prozess in Mönchengladbach: Rennfahrer belastet als Zeuge die Angeklagten

Die Unfallstelle an der Fliethstraße in Mönchengladbach im Juni 2017. Foto: Sascha Rixkens

Mönchengladbach Von einem „Beschleunigungsrennen“ sprach ein Zeuge vor Gericht über die Geschehnisse vom Juni 2017, als ein Fußgänger auf der Fliethstraße bei einem mutmaßlich illegalen Autorennen getötet wurde. Die Angeklagten streiten dies ab. Zwei Beifahrer verweigerten die Aussage.

„Das war ganz klar ein Beschleunigungsrennen“, sagte der 54-Jährige. Er sagte am Mittwoch als Zeuge im Prozess um ein mögliches illegales Autorennen aus, bei dem im Juni 2017 ein Fußgänger auf der Fliehtstraße getötet wurde . Seit Montag müssen sich zwei Männer wegen vorsätzlicher Gefährdung des Straßenverkehrs vor Gericht verantworten. Der 29-jährige Schwalmtaler, der den Unfallwagen fuhr, in Tateinheit mit fahrlässiger Tötung, ein 26-Jähriger aus Willich wegen Unfallflucht.

In der Tatnacht hielt der Zeuge an einer Ampel an der Korschenbroicher Straße neben einem Golf. Bis zur nächsten Ampel seien beide in normalem Tempo gefahren, mussten dort erneut halten. Als die nächste Ampel auf Grün sprang, seien mindestens drei Autos „wie bei einer Explosion“ rechts an ihm vorbei geschossen, zwei davon von rechts auf die Geradeaus-Spur gewechselt. Alle hätten „richtig Gas gegeben“, er schätze das Tempo auf rund 100 Kilometer pro Stunde und anhand der Rücklichter, dass zwei Autos etwa mit gleicher Geschwindigkeit gefahren seien. Befragt zu seiner Verwendung des Begriffs „Beschleunigungsrennen“ erläutert der Zeuge, er kenne diesen sehr gut, da er Mitglied in einem Audi-Club sei und selber legale Rennen fahre.