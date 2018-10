Kriminelle geben sich im Telefonat mit Viersenerin als Microsoft-Mitarbeiter aus

Viersen Falsche Microsoft-Mitarbeiter haben eine 78-jährige Viersenerin über mehrere Monate hinweg in Telefonaten unter Druck gesetzt. Nach Polizeiangaben veranlassten sie die Seniorin zur Herausgabe ihrer Kontoverbindung und TAN, außerdem zum Kauf von I-Tunes-Gutscheinkarten.

Am Dienstag meldete sich die Viersenerin bei der Polizei. Von den Beamten erfuhr sie, dass sie an eine Betrugsbande geraten war. Insgesamt entstand ein Schaden im höheren fünfstelligen Bereich.

Mit der laut Polizei üblichen Masche hatten die Betrüger im Juli damit begonnen, der Seniorin telefonisch zu erklären, dass ihr Computer gehackt sei. Wenn sie I-Tunes-Karten kaufe, könne sie dabei helfen, den Hackern auf die Spur zu kommen. Mehrfach kaufte sie Karten und gab die darauf angegebenen Codenummern zum Einlösen des Guthabens an die Betrüger weiter. Die Täter gaben an, dass die Aufwendungen selbstverständlich von Microsoft erstattet würden. So erschlichen sie sich auch die Bankverbindung ihres Opfers, wie die Polizei am Mittwoch berichtete: „Zur Sicherheit“ dieser Rückzahlungen seien auch die TAN-Nummern für Überweisungen nötig, erklärten sie der Seniorin. Auch diese gab sie heraus.