Brüggener Jugendfeuerwehr hätte gerne mehr Mitglieder

Jugendfeuerwehr Brüggen : Feuerwehr fördert den Nachwuchs

Die Mitglieder der Jugendfeuerwehr treffen sich mit ihren Betreuern alle 14 Tage freitags abends zu Übungsstunden. Dabei stehen nicht nur Sport und Spiel, sondern auch die Brandschutzerziehung und feuerwehrtechnische Ausbildung auf dem Programm. Foto: Knappe, Jörg (jkn)

Brüggen Die Jugendfeuerwehr Brüggen wurde am 29. Oktober 1993 gegründet. Viele heute erwachsene Wehrleute starteten einst in der Jugendfeuerwehr. Mitmachen können Jungen und Mädchen ab zwölf Jahren.

Zu einem Geburtstag gehören Wünsche. Das ist auch bei der Jugendfeuerwehr Brüggen so. Ein Wunsch wird sich im Jubiläumsjahr erfüllen. „Die Jugendfeuerwehr hat sich zum 25-jährigen Bestehen ein neues Aufenthaltszelt für das Zeltlager gewünscht. Dank einer Geldspende einer Versicherung kann es angeschafft werden“, sagt Marcel van Montfort, Wehrleiter der Freiwilligen Feuerwehr in Brüggen. Der zweite Wunsch der Jugendfeuerwehr hingegen ist mit Geld nicht zu erfüllen: Die Wehr hätte gern mehr Mitglieder. „Wir suchen Nachwuchs, da sind die jungen Brüggener, Jungen wie Mädchen, ab zwölf Jahren gefragt“, sagt Jugendwart Florian Blinne.

Zwölf junge Leute gehören derzeit der Jugendfeuerwehr an, ein Mädchen ist im Augenblick nicht dabei. Wer in der Jugendwehr beginnt, wechselt später häufig zu den erwachsenen Rettern: In den vergangenen 25 Jahren kamen rund 80 Prozent der erwachsenen Wehrleute aus den Reihen der Jugendfeuerwehr. Den Grundstein für die Nachwuchsarbeit legten Wehrführer Werner Gumpert und sein Stellvertreter Rudi Bottenburg. 1993 gab es schon einige Jugendfeuerwehren im Kreis Viersen, etwa in Kempen, Niederkrüchten, Schwalmtal und Viersen. Nach einer Vorbereitungszeit wurde auch in Brüggen am 29. Oktober 1993 eine Jugendfeuerwehr gegründet. Zum Start meldeten sich 16 Jugendliche – 15 Jungen und ein Mädchen.

Info Jungen und Mädchen können mitmachen Kontakt Mädchen und Jungen ab zwölf Jahren, die sich für die Arbeit in der Jugendfeuerwehr Brüggen interessieren, können sich an Florian Blinne, Telefon 0151 46444748, E-Mail florianblinne@florifee.de wenden. Kosten Monatlich 1,50 Euro. Die Bekleidung wird gestellt.

Ralf Götzmann und Günter Vogt leiteten die Gruppe. Vom ersten Moment an erwartete die Jugendlichen ein volles Programm mit feuerwehrtechnischer Ausbildung, Sport, Spielen, Ausflügen, Zeltlager, Brandschutzerziehung, Kultur-Angeboten und Kontakt zu anderen Jugendfeuerwehren.



Das ist bis heute so. Die Jugendlichen treffen sich alle zwei Wochen freitags von 19 bis 21 Uhr zu ihren Übungsdiensten, wobei sie an den Feuerwehrgerätehäusern abgeholt und auch wieder nach Hause gebracht werden. „Wir haben keine eigenen Räumlichkeiten, sondern nutzen alle Feuerwehrgerätehäuser in Brüggen, Bracht, Born oder Lüttelbracht, wie es gerade auskommt“, berichtet Blinne, der seit anderthalb Jahren Jugendwart ist. Ihm zur Seite stehen sechs weitere Betreuer: Daniel Wolf, Sebastian Kellen, Timo Zimmer, Katrin Blinne, Julian Blinne und Jens Maßen. Neben ihrer normalen Arbeit bei der Freiwilligen Feuerwehr leisten die sieben Betreuer gemeinsam rund 5000 Dienststunden zusätzlich bei der Nachwuchsarbeit.