Der Lärmaktionsplan schlägt ein Bündel von Maßnahmen für Niederkrüchten vor

Laut Lärmaktionsplan ist es an der B221 zwischen der Kreuzung in Heyen und der alten Ziegelei Brimges besonders laut. Foto: Franz-Heinrich Busch

NIEDERKRÜCHTEN Straßen NRW spürt wenig Neigung, empfohlene Maßnahmen zur Lärmminderung umzusetzen.

Das Wort Lärmaktionsplan klingt gut. Es klingt so, dass man meint, jetzt passiere etwas. Beim Niederkrüchtener Lärmaktionsplan passiert allerdings herzlich wenig – was nicht Schuld der Gemeinde ist. Die ist ihrer Pflicht gemäß der EU-Umgebungslärmrichtlinie nachgekommen und hat mit beträchtlichem Aufwand und einem externen Planungsbüro neuralgische Punkte identifiziert, an denen die Lärmebelastung besonders hoch ist, und Verbesserungsvorschläge gemacht. Hauptbelastungsachsen sind die B221 zwischen Heyen und der alten Ziegelei Brimges und die Elmpter Ortsdurchfahrt (Mönchengladbacher Straße) zwischen Steinkenrath und der Kreuzung an der Esso-Tankstelle.