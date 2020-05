Unfall in Niederkrüchten : 16-jährige Rollerfahrerin bei Unfall verletzt

Niederkrüchten Der andere am Unfall beteiligte Rollerfahrer half der 16-Jährigen erst, entfernte sich dann aber ohne seine Personalien zu hinterlassen.

Am Samstag gegen 17.10 Uhr ist eine 16-jährige Rollerfahrerin bei einem Unfall in Niederkrüchten-Elmpt leicht verletzt worden. Nach Polizeiangaben wollte sie von der Hauptstraße nach links in die Straße An der Wae einbiegen. Zeitgleich wollte ein Rollerfahrer von der Straße an der Wae nach links auf die Hauptstraße einbiegen. Die 16-Jährige erschreckte sich und stürzte. Der andere Rollerfahrer half ihr zunächst, entfernte sich dann aber, ohne seine Personalien zu hinterlassen.