Zusammenstoß mit Pkw : Korschenbroicher Radfahrer nach Unfall schwer verletzt

Bei einem Zusammenstoß mit einem Pkw wurde ein 65-jähriger Radfahrer am Sonntag schwer verletzt. Der Korschenbroicher wurde gegen 13.10 Uhr an der Kreuzung Stessener Weg/Am Zollbrett in Jüchen-Wallrath vom Pkw eines 40-jährigen Korschenbroichers erfasst. Dieser hatte nach derzeitigen Erkenntnissen der Polizei die Vorfahrt des Radfahrers missachtet. Der Radfahrer stürzte und zog sich hierbei die schweren Verletzungen zu. Dass er einen Helm trug, verhinderte laut Polizei noch schlimmere Folgen. Der 65-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht.