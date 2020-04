Kriminalpolizei ermittelt in Hamm

Hamm Bei Heimwerkerarbeiten mit einem Heißluftfön hat ein Mann schwerste Verbrennungen erlitten. Ein Rettungshubschrauber brachte den 76-jährigen Mann nach dem Unfall in eine Spezialklinik.

Der 76-Jährige hatte am Treppenabgang zum Keller seines Hauses in Hamm gearbeitet, als er aus bislang ungeklärter Ursache die Treppe hinabstürzte und sich mit dem Heißluftfön lebensgefährliche Verletzungen zuzog, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.