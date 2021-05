Unfall in Niederkrüchten-Elmpt : 83-jährige Radlerin bei Unfall auf Parkplatz verletzt

Niederkrüchten Mit ihrem Pedelec ist eine 83-Jährige über den Edeka-Parkplatz gefahren - bis ein Auto zurücksetzte.

(hb) Bei einem Parkplatzunfall ist eine Pedelecfahrerin am Dienstag leicht verletzt worden. Dies teilte die Polizei am Mittwoch mit. Gegen 13.30 Uhr fuhr die 83-jährige Niederkrüchtenerin mit ihrem Pedelec über den Edeka-Parkplatz an der Overhetfelder Straße. Ein Autofahrer (33) aus Nettetal stand mit seinem Wagen auf dem Parkplatz und wollte die Parklücke rückwärts verlassen. Erst durch den Knall des Zusammenstoßes wurde er auf die Radfahrerin aufmerksam, er habe die Seniorin nach eigenen Angaben in keinem seiner Rückspiegel wahrnehmen können. Die Frau stürzte durch den Zusammenstoß und verletzte sich leicht.