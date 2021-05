Kostenpflichtiger Inhalt: Neue Attraktion in Elmpt : Höherer Aussichtsturm am Schwalmbruch wird errichtet

Der Aussichtsturm im Schwalmbruch wird abgerissen. Foto: Joachim Niessen

Niederkrüchten Der 7,40 Meter hohe Aussichtsturm in Elmpt ist ab sofort gesperrt. Am Wochenende wurden überraschend Schäden festgestellt. Mit den Abrissarbeiten soll Ende Juli begonnen werden. So wird der Nachfolger-Turm aussehen.