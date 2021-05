Gibt es eine Einbruchsserie in Schwalmtal? : Nächtlicher Einbruch in der Waldnieler Hauptschule

Schwalmtal Bereits am Wochenende waren Unbekannte in zwei Schwalmtaler Schulen eingebrochen. Jetzt stiegen die Täter erneut ein. Die Polizei im Kreis Viersen kann einen Zusammenhang zu den beiden Einbrüchen zwischen Samstag und Sonntag zurzeit nicht ausschließen.

Unbekannte sind in der Nacht von Dienstag, 11. Mai, auf Mittwoch, 12. Mai in das Gebäude der der Gemeinschaftshauptschule an der Schulstraße in Schwalmtal-Waldniel eingebrochen. Vermutlich sind der oder die Einbrecher durch ein eingeschlagenes Fenster in die Schule eingestiegen, teilte die Kriminalpolizei Viersen auf Anfrage mit. Die Unbekannten leerten einen Feuerlöscher und durchwühlten Büros.